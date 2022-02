Usa-Honduras in campo con -16, in due k.o. per ipotermia. Nel gelo segna anche Mckennie

Usa-Honduras in campo con -16, in due k.o. per ipotermia. Nel gelo segna anche MckennieMatch surreale ma il c.t. di casa difende la scelta di aver disputato la gara in Minnesota. Lo juventino ha aperto le marcature nel 3-0 per gli statunitensi continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 04 Febbraio 2022.

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

