Cirò, due strade provinciali da anni abbandonate: inserite nel programma di intervento dei “rischi residui” della Protezione civile

Finalmente le due strade provinciali, la SP7 Cirò-Umbriatico zona Coppa Malocretazzo e la SP10 Cirò-Vallo zona Campanise, sono state inserite nel programma di intervento dei “rischi residui” della Protezione civile assegnando ai relativi interventi il carattere di priorità ed urgenza

LaRedazione

Cirò,

sabato 05 Febbraio 2022.

E’ quanto scrive in una nota l’amministrazione comunale di Cirò ed in particolare il vicesindaco, Giovanna Stasi, la quale scrive:” da mesi ci muoviamo nell’intrico dell’iter burocratico per ottenere i relativi finanziamenti finalizzati alla messa in sicurezza e il ripristino della viabilità ordinaria in quelle che da anni, ormai, sono tragitti tormentati, accidentati da lesioni e voragini. Strade, di grande importanza per l’economica agricola locale, ma su cui incombe un costante rischio di smottamenti, frane e crolli che mettono in pericolo l’incolumità di tantissimi agricoltori che vi si avventurano per raggiungere i loro poderi: vigneti, uliveti, allevamenti”. Nei giorni scorsi- prosegue la nota: ”c’è stato il sopralluogo della Protezione civile di Catanzaro e del tecnico della Provincia, l’ingegnere Francesco Benincasa, hanno accertato l’alto rischio che ricade sui due tracciati”. Intanto l’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Paletta confida nel finanziamento, da parte della Protezione civile nazione, per un’opera che andrà a riqualificare un vastissimo territorio a vocazione agricolo ricco di vigneti doc, uliveti e allevamenti, il cuore dell’economia del paese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA