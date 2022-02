Mourinho duro: “Se Zaniolo giocasse con Inter, Juve o Milan sarebbe stato espulso?”

Mourinho duro: “Se Zaniolo giocasse con Inter, Juve o Milan sarebbe stato espulso?”Il tecnico si presenta scurissimo in volto in tv: “Agli occhi del potere la Roma è piccolina. Se quello di Abraham è fallo, allora cambiamo il nome a questo sport perché non è più calcio” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 05 Febbraio 2022.

Mourinho duro: “Se Zaniolo giocasse con Inter, Juve o Milan sarebbe stato espulso?”Il tecnico si presenta scurissimo in volto in tv: “Agli occhi del potere la Roma è piccolina. Se quello di Abraham è fallo, allora cambiamo il nome a questo sport perché non è più calcio”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA