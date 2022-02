Roma, Damiano dei Maneskin scatenato in tribuna. Applausi dell’Olimpico per Totti

La Redazione24

,

sabato 05 Febbraio 2022.

Roma, Damiano dei Maneskin scatenato in tribuna. E c’è anche TottiAll’Olimpico per il match tra Roma e Genoa c’è Damiano dei Maneskin, tifosissimo giallorosso. In tribuna anche Francesco Totti applaudito dallo stadio

