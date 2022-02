Zaniolo, gol annullato al 90′ ed espulsione: Roma, 0-0 col Genoa tra le polemiche

Zaniolo, gol annullato al 90′ ed espulsione: Roma, 0-0 col Genoa tra le polemicheAbisso annulla al Var al 90’ un gol di Zaniolo per fallo in precedenza di Abraham: il romanista viene poi espulso dopo qualche minuto per proteste continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

sabato 05 Febbraio 2022.

