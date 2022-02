Cagliari, colpo salvezza: Pereiro stende l’Atalanta. E per la Juve Gasp perde pezzi

Cagliari, colpo salvezza: Pereiro stende l’Atalanta. E per la Juve Gasp perde pezziL’uruguaiano segna due gol e viene steso fuori area da Musso, espulso. In 10 la Dea pareggia momentaneamente con Palomino ma poi cede. Nuovo stop per Zapata continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

domenica 06 Febbraio 2022.

