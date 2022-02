Crotone, il sindaco Voce insieme altri sindaci dei comuni capoluogo incontrano Papa Francesco in Vaticano

In visita ieri mattina nella Città del Vaticano Sua Santità Papa Francesco

Roma,

domenica 06 Febbraio 2022.

“E’ stato un incontro emozionante. Unico. Le parole di sostegno che Papa Francesco ha voluto indirizzare ai sindaci e alle loro comunità amministrate sono state di grande conforto. Un testimone del messaggio universale di pace e di fratellanza” ha detto il sindaco al termine dell’udienza.Il sindaco ha espresso al pontefice il saluto dell’amministrazione, del vescovo mons. Panzetta e di ogni singolo cittadino di Crotone.”Quando ho portato il saluto a Sua Santità a nome della comunità cittadina gli ho detto: Santo Padre io rappresento quella che viene definita l’ultima città d’Italia, ma prima per umanità. Lei è sempre vicino agli ultimi , venga a Crotone L’aspettiamo.Il sorriso con il quale ha ricambiato il mio saluto mi ha riempito di speranza. Un sentimento che amplifico per tutti i crotonesi” A Papa Francesco il sindaco ha fatto omaggio, a nome di tutta la comunità cittadina, di una icona di Maria di Capo Colonna, realizzata dal maestro orafo Michele Affidato, quale segno di ringraziamento per essere guida sul cammino della pace e della fratellanza, invocando la Sua benedizione per tutta la comunità di Crotone

