Inzaghi: “Inter arrabbiata, per fortuna si gioca subito. I tifosi ci trascineranno”

Mister Coppa Italia Inzaghi: “Inter arrabbiata, per fortuna si gioca subito. I tifosi ci trascineranno”Il tecnico che tra campo e panchina ha già alzato 4 volte il trofeo: “Delusi dopo un derby perso immeritatamente, anche i giocatori non vedono l’ora di sfidare la Roma. E non dimentichiamo quanto fatto negli ultimi mesi”. Le scelte di […]

La Redazione24

,

lunedì 07 Febbraio 2022.

