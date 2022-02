LIVE Olimpiadi biathlon: Wierer 18ª nella 15km. Slittino: Dominik Fischnaller positivo al Covid

LIVE Olimpiadi biathlon: Wierer 18ª nella 15km. Slittino: Dominik Fischnaller positivo al CovidIl primo oro per l’Italia arriva dallo short track con l’eterna Fontana, alla decima medaglia olimpica.Argento per la Brignone nel SuperG. Curling: doppio misto in finale. Donaggio qualificato per la finale del freestyle Big Air. Lollobrigida sesta nei 1500 continua a leggere su […]

lunedì 07 Febbraio 2022.

