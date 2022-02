LIVE Olimpiadi Pechino: gigante, Brignone per le medaglie

LIVE Olimpiadi Pechino: gigante, Brignone per le medaglieTerza giornata, in gara anche Wierer e Vittozzi, Lollobrigida e Fontana. Donaggio in corsa nel freesky big air continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 07 Febbraio 2022.

LIVE Olimpiadi Pechino: gigante, Brignone per le medaglieTerza giornata, in gara anche Wierer e Vittozzi, Lollobrigida e Fontana. Donaggio in corsa nel freesky big air

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA