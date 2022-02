Problemi a un polpaccio: Chiellini salta l’Atalanta, a rischio derby e Champions

Problemi a un polpaccio: Chiellini salta l’Atalanta, a rischio derby e ChampionsDomani gli esami per capire: niente Coppa col Sassuolo e prossimo match di campionato. Bonucci lavora in gruppo, Bernardeschi ancora a parte. Nessun problema per Zakaria, uscito dolorante contro il Verona continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 07 Febbraio 2022.

Problemi a un polpaccio: Chiellini salta l’Atalanta, a rischio derby e ChampionsDomani gli esami per capire: niente Coppa col Sassuolo e prossimo match di campionato. Bonucci lavora in gruppo, Bernardeschi ancora a parte. Nessun problema per Zakaria, uscito dolorante contro il Verona

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA