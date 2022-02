Toldo: “Torno a San Siro per Mou. Solo con lui si remava tutti nella stessa direzione”

La Redazione24

,

lunedì 07 Febbraio 2022.

Inter, Toldo: “Torno a San Siro per il mio ‘vice’ Mou. Solo con lui si remava tutti nella stessa direzione”Domani in Coppa Italia la prima al Meazza di Josè contro il suo grande amore: “Uomo e allenatore unico. Ha scelto la Roma perché non sporcava il suo passato nerazzurro”

