Amendola, il super tifoso: “Stefania e Amos, che lezione ai calciatori in Ferrari!”

Amendola, il super tifoso: “Stefania e Amos, che lezione ai calciatori in Ferrari!”Il regista che aveva portato questa disciplina sul grande schermo ne “La mossa del pinguino”: “È stato un oro pazzesco, peccato che presto anche questo sarà dimenticato. In Italia non c’è cultura sportiva” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 08 Febbraio 2022.

Amendola, il super tifoso: “Stefania e Amos, che lezione ai calciatori in Ferrari!”Il regista che aveva portato questa disciplina sul grande schermo ne “La mossa del pinguino”: “È stato un oro pazzesco, peccato che presto anche questo sarà dimenticato. In Italia non c’è cultura sportiva”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA