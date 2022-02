Arianna Fontana accusa: “In Italia non ero al sicuro, i compagni mi facevano cadere…”

Arianna Fontana accusa: “In Italia non ero al sicuro, hanno fatto di tutto per non farci venire qui”Dopo aver conquistato l’oro olimpico alle Olimpiadi di Pechino 2022 nei 500 metri dello short track femminile, Arianna Fontana va all’attacco e accusa la Federazione di averle messo i bastoni tra le ruote. Guarda il video continua a […]

La Redazione24

,

martedì 08 Febbraio 2022.

