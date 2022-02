Coronavirus: 3.015 casi attivi nel crotonese. 2.453 nuovi positivi in Calabria, Bollettino del 8 febbraio

Lo rende noto l’ufficio Sanità della Regione Calabria

La Redazione

Catanzaro,

martedì 08 Febbraio 2022.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2093019 (+14.474).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 184087 (+2.453) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 6971 (68 in reparto, 5 in terapia intensiva, 6898 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 18597 (18386 guariti, 211 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 10923 (151 in reparto, 10 in terapia intensiva, 10762 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 32398 (31570 guariti, 828 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 3015 (24 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2991 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 15098 (14930 guariti, 168 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 11315 (117 in reparto, 10 in terapia intensiva, 11188 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 62008 (61411 guariti, 597 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 11704 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 11689 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10303 (10157 guariti, 146 deceduti).

L’ Asp di Cosenza comunica: “Nel setting fuori regione si registra 1 nuovo caso a domicilio”.

L’Asp di Crotone comunica: “Dei 319 nuovi casi notificati in data odierna 1 soggetto è stato attribuito al setting Altro/fuori regione”.

Bollettino 8 febbraio

© RIPRODUZIONE RISERVATA