Due perle su punizione in 13 minuti: Verdi show e record contro lo Spezia

martedì 08 Febbraio 2022.

Due perle su punizione in 13 minuti: Verdi show e record contro lo SpeziaUn esordio da sogno per Simone Verdi con la maglia della Salernitana. L’ex giocatore del Torino ha segnato in 13′ (tra il 3′ e il 16′) una doppietta su calcio punizione nel posticipo della 24ª giornata di Serie A contro lo Spezia, terminato poi 2-2. Guarda le foto più belle

