La Redazione24

,

martedì 08 Febbraio 2022.

Goggia: “Ancora non so se farò la discesa, ma ce la metterò tutta”Prima sciata libera sulle piste di allenamento in Cina per Sofia, di ritorno dopo l’infortunio di Cortina: “Grazie a tutti per l’affetto di questi giorni. Ho rischiato tanto, valuterò giorno per giorno”

