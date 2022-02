Isola Capo Rizzuto, Ieri 7 febbraio la giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo.

Istituita su iniziativa del Miur, questa giornata è un’occasione per riflettere su un fenomeno ancora troppo diffuso e soprattutto, molto spesso, sottovalutato

La Redazione

Isola Capo Rizzuto,

martedì 08 Febbraio 2022.

Vice Sindaco Andrea Liò

I dati parlano chiaro, secondo una ricerca dell'”Osservatorio (in)difesa” realizzata tramite un questionario sottoposto a 6.000 adolescenti, dai 13 ai 23 anni, provenienti da tutta Italia, il 68% di loro dichiara di aver assistito ad episodi di bullismo, o cyberbullismo, mentre ne è vittima il 61%.

Numeri a cui non si può guardare con indifferenza ed è per questo che l’Amministrazione Comunale di Isola Capo Rizzuto, guidata dal Sindaco Maria Grazia Vittimberga, già da tempo sta lavorando su una serie di progetti, in sintonia con il settore Servizi Sociali, mirati al contrasto di questo fenomeno e di altri legati alla violenza giovanile.

A tal proposito, proprio in questi giorni verrà approvato, con Delibera di Giunta il progetto di “Educativa di Strada” che punta, anche grazie al coinvolgimento del mondo del Terzo Settore e delle Istituzioni presenti nel territorio, ad avviare una serrata campagna di incontri all’interno dei quartieri della città. Il tutto con il pieno supporto del Settore Servizi Sociali con l’interesse del Vice Sindaco Andrea Liò: “Nei prossimi giorni entreremo nei dettagli di questo straordinario progetto che mira a contrastare anche il fenomeno del Bullismo, stiamo lavorando tanto e bene con il Settore Servizi Sociali e vogliamo continuare su questa strada per sensibilizzare al meglio tematiche delicate come appunto il Bullismo, un tema di cui parleremo tanto anche con il mondo della scuola”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA