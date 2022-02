Le “stone”, le scope e…: regole e segreti del curling

Le “stone”, le scope e…: regole e segreti del curlingEcco tutto quello che c’è da sapere sul curling, sport invernale per eccellenza. Lo paragonano alle bocce, perché alcune affinità ci sono: il campo rettangolare, il gioco di squadra, le stone (da 19.96 kg) che devono essere lanciate. Ai Giochi olimpici di Pechino sono in programma tre eventi: curling maschile, curling femminile e per la prima volta il doppio misto (con gli italiani Stefania Costantini e Amos Mosaner protagonisti).

