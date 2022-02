LIVE Alle 21 Inter-Roma, le ufficiali: fuori Lautaro e Calha, gioca Vidal. Mou coi titolarissimi

Inter-Roma: le formazioni ufficiali | La Coppa Italia in direttaAlle 21 in campo a San Siro per il primo dei quarti di finale di Coppa Italia: sarà gara secca continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 08 Febbraio 2022.

Inter-Roma: le formazioni ufficiali | La Coppa Italia in direttaAlle 21 in campo a San Siro per il primo dei quarti di finale di Coppa Italia: sarà gara secca

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA