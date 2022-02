Raffiche e forte vento scoperchiano il tetto in lamiera della Torre “Nova“ di Cirò Marina

Nella mattinata di oggi di martedi 8 febbraio, Vigili del fuoco di Cirò Marina sono intervenuti a sul lungomare sud, in località Torrenova, per un tetto scoperchiato

La Redazione

Cirò Marina,

martedì 08 Febbraio 2022.

A causa del forte vento, parte di lamiere si sono staccate dal tetto della Torre “Nova“, volando nel retro della Torre. Per fortuna non ha causato danni. In supporto ai Vigili del fuoco sono prontamente intervenuti anche una squadra della Prociv-arci Protezione civile di Strongoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA