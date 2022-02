Rosaria Pettinato vice campione italiana nel Tiro a piattello e Francesco Renda medaglia di Bronzo al campionato assoluto di English Sporting

Il presidente dell’ASD Campo da Tiro Rosa Renda, Enzo Renda: ” Siamo felici di aver rappresentato la Calabria in questa manifestazione e soddisfatti per i risultati ottenuti”

Cirò Marina,

martedì 08 Febbraio 2022.

F. Renda – E. Renda – Pettinato

Al campionato assoluto di English Sporting organizzato dalla FIDASC presso il Centro Federale Fidasc di Campagna, gestito da persone ospitali e professionalmente preparati, -afferma Enzo Renda presidente dell’Asd- a questa disciplina si sparano solo doppietti con diverse difficoltà, disciplina molto impegnativa, la prova prevedeva 100 piattelli su 12 postazioni, e su circa 80 concorrenti la Calabria ha ottenuto 2 podi di cui un 3° posto cat juniores con Francesco Renda e 2° posto cat lady con Maria Rosaria Pettinato entrambi appartenenti all’ASD Campo da Tiro Rosa Renda di Cirò (KR). Siamo felici di aver rappresentato la Calabria in questa manifestazione e soddisfatti per i risultati ottenuti. I complimenti vanno sopratutto al junior Francesco (allenato dal papà Enzo) in quanto ha gareggiato con ragazzi più grandi di lui con una maggior esperienza vista la sua precoce eta. Ad majora . Da oggi ci si prepara per la prossima gara.

