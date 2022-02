Sarri contro la nuova Coppa Italia: “È il torneo più antisportivo del mondo”

La Redazione24

,

martedì 08 Febbraio 2022.

Sarri contro la nuova Coppa Italia: “È il torneo più antisportivo del mondo”Il tecnico della Lazio, che domani sfida in gara secca il Milan a San Siro, non ci sta: “Tutto è palesemente costruito per far arrivare certe squadre alle dirette televisive. Noi comunque non ci tireremo indietro”

