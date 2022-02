Avanti nelle coppe e rimonta in campionato: le scelte di Allegri per riprendersi tutto

Avanti nelle coppe e rimonta in campionato: le scelte di Allegri per riprendersi tutto Il Sassuolo domani nella Coppa Italia da vincere, più avanti il Villarreal da favoriti in Champions League: la Juve allarga gli obiettivi insieme alla risalita in Serie A. E il tecnico studia l’assetto migliore, tra il ritorno al 4-4-2, la centralità […]

La Redazione24

,

mercoledì 09 Febbraio 2022.

Avanti nelle coppe e rimonta in campionato: le scelte di Allegri per riprendersi tutto Il Sassuolo domani nella Coppa Italia da vincere, più avanti il Villarreal da favoriti in Champions League: la Juve allarga gli obiettivi insieme alla risalita in Serie A. E il tecnico studia l’assetto migliore, tra il ritorno al 4-4-2, la centralità di Danilo e il rebus a centrocampo

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA