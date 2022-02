Cirò Marina, l’istruttore Vincenzo De Leo consegue il titolo tecnico di I° livello sulla disabilità intellettiva

Vincenzo De Leo proprietario del Centro Ippico A.S.D Yeguada De Leo Vincenzo è stato uno dei partecipanti del corso Special Olympics Italia organizzato a Crotone

La Redazione

crotone,

mercoledì 09 Febbraio 2022.

Si tratta di un movimento globale che sta creando un mondo fatto di inclusione e rispetto, dove ogni singola persona viene accettata e accolta, indipendentemente dalla sua capacità o disabilità. E stato un corso di formazione che ci ha portato a capire ed imparare molte cose sulle persone speciali ci dice De LeoL’equitazione è uno sport che deve abbracciare tutti senza distinzioni ma soprattutto è uno sport che lega enormemente il cavallo con la persona diversamente abile creando un rapporto di sintonia e soprattutto di molta calma e affetto tra di loro continua De Leo

Una frase che tengo veramente a cuore e che terrò sempre in mente mentre lavorerò con queste persone speciali è:”Se non imparo nel modo in cui tu insegni, insegnami nel modo in cui io imparo”Continuerò il mio percorso è soprattutto apriremo un nuovo percorso a Ciro Marina e nei dintorni per far sì che l’equitazione ci unisce tutti insieme

© RIPRODUZIONE RISERVATA