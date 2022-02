Cori e applausi per José. L’abbraccio di San Siro a Mourinho

Cori e applausi per José. L’abbraccio di San Siro a MourinhoPrima del match il tecnico della Roma è stato omaggiato dai suoi ex tifosi. Quando il coro a lui dedicato si è fatto più intenso, si è alzato in piedi per ringraziare e ha messo la mano sul cuore continua a leggere su La Gazzetta […]

La Redazione24

,

mercoledì 09 Febbraio 2022.

