Crotone. Al via interventi di potatura, taglio di rami secchi e sfalcio dell’erba alta

Sono cominciati da alcuni giorni gli interventi pianificati

La Redazione

Crotone,

mercoledì 09 Febbraio 2022.

Gli interventi pianificati fanno parte di un più ampio programma di cura del verde che comprende tutta la città e che riguarderanno sia la periferia che il centro.

Lo comunica l’assessore al Verde Pubblico Gianni Pitingolo

È stata l’area del quartiere periferico di Fondo Gesù al centro delle prime operazioni di pulizia delle aree verdi e potatura degli alberi di grandi dimensioni che sono stati interessati da interventi di messa in sicurezza.

Le priorità sono state individuate grazie ad indagini di diagnostica, a richieste e segnalazioni dei cittadini ed alle valutazioni dei tecnici del servizio nel corso dei sopralluoghi effettuati o per la necessaria rotazione degli interventi manutentivi che caratterizzano una buona cura del patrimonio.

Un’operazione complessa resa possibile grazie alla professionalità e l’impegno dei giardinieri comunali e degli operatori del servizio Akrea, in virtù di un intervento coordinato frutto di pianificazione che continuerà nei prossimi interventi programmati.

L’attività di manutenzione della città non conosce sosta, come dimostrano questi complessi interventi di cura del verde che interesseranno ora il quartiere San Francesco e proseguiranno in tutte le vie oltre alla totalità delle aree cittadine.

“I crotonesi amano la propria città e il proprio patrimonio verde ed insieme ci proponiamo di prendercene cura. Per quanto attiene gli alberi l’amministrazione agirà con la consapevolezza che le piante, soprattutto quando si inseriscono in un contesto urbano, necessitano di attenzioni costanti, senza le quali si rischia di compromettere non soltanto il benessere delle aree verdi, ma la sicurezza dei cittadini” dichiara l’assessore Pitingolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA