Famiglia, bistecche e fantacalcio: i primi giorni di Vlahovic a Torino

Famiglia, bistecche e fantacalcio: i primi giorni di Vlahovic a TorinoL’attaccante serbo colpisce per la sua semplicità: abiterà in centro e andrà alla Continassa con l’auto aziendale. Ecco come si sta ambientando continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 09 Febbraio 2022.

