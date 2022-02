Inzaghi: “Reazione da grande squadra. Bastoni? Spero di non perderlo a lungo”

Inzaghi: “Reazione da grande squadra. Bastoni? Spero di non perderlo a lungo”L’allenatore dell’Inter: “Volevamo tantissimo la semifinale, abbiamo risposto benissimo dopo il derby. Alessandro è troppo importante per noi, mi auguro non sia un infortunio grave” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 09 Febbraio 2022.

Inzaghi: “Reazione da grande squadra. Bastoni? Spero di non perderlo a lungo”L’allenatore dell’Inter: “Volevamo tantissimo la semifinale, abbiamo risposto benissimo dopo il derby. Alessandro è troppo importante per noi, mi auguro non sia un infortunio grave”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA