L’Inter fa ricorso contro la squalifica di Bastoni, ma non per Inzaghi

L’Inter fa ricorso contro la squalifica di Bastoni, ma non per InzaghiSi punta a far togliere un turno al difensore per riaverlo col Sassuolo, caviglia permettendo. A Napoli con Farris in panchina continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

mercoledì 09 Febbraio 2022.

