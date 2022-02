Cirò, danni per il forte vento ad un antico palazzo nel centro storico

L’antico borgo è stato sferzato per tutta la notte tra lunedi e martedi scorso, da un fortissimo vento

Un antico palazzo nel centro storico ha subito danni per il forte vento di qualche giorno fa, dove tegole, calcinacci, e mattoni, si sono scaraventati su via Colombo rendendo pericolosa la viabilità e l’incolumità pubblica, tanto che il sindaco ha emesso ordinanza di messa in sicurezza dell’immobile in questione. L’antico borgo è stato sferzato per tutta la notte tra lunedi e martedi scorso, da un fortissimo vento che ha divelto impalcature, le transenne del cantiere della Chiesa Madre, alberi, tegole e detriti specie nel centro storico la Valle, rendendo la viabilità dell’area pericolosa per i passanti. Già lunedì sera il sindaco Francesco Paletta aveva comunicato che la Protezione civile aveva emesso un avviso di allerta meteo per forti venti di burrasca, anche 60/70 km/h, fino alla serata di domani 8 febbraio, invitando la popolazione a prestate la massima attenzione su strade comunali e provinciali, e soprattutto su Corso Lilio dove sono state divelte le transenne del cantiere della Chiesa Madre, e che era stata avvisata la ditta per mettere in sicurezza la zona. Intanto la mattinata di martedi le vie del centro storico apparivano disseminate da detriti e tegole, ed in periferia e lungo le provinciali di alberi spezzati e fronde sparse sulle strade a testimoniare del passaggio del forte vento che ha tenuto sveglio la popolazione per la paura. Si spera che la furia del vento nelle prossime ore possa diminuire di intensità per permettere di fare la conta dei danni.

