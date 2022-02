Crotone, ricostituito il nuovo direttivo dell’associazione “Convegni di cultura Maria Cristina di Savoia”

L’8 febbraio 2022, presso la Curia crotonese, sua Eccellenza Mons. Angelo R. Panzetta, ha ricevuto convivialmente e benedetto il direttivo del “Neo Convegno”, aprendo le porte della Diocesi crotonese

Crotone,

giovedì 10 Febbraio 2022.

In data 29 gennaio 2022, ispirate dalla tradizione della Beata Maria Cristina di Savoia, si è ricostituito il nuovo direttivo dell’associazione “Convegni di cultura Maria Cristina di Savoia” in Crotone, presieduta dalla presidente Prof.ssa Caterina Martino, vicepresidente Avv. Chiara Carolei, tesoriera Dott.ssa Antonella Falcone, addetta comunicazione e stampa Dott.ssa Benedetta Cappa e le elette consigliere: Prof.ssa Maria Stella Benco, Prof.ssa Alessandra Cavallaro e Prof.ssa Lavinia Tirotta.

In tale circostanza, il direttivo tutto, insieme allo storico assistente spirituale Mons. Pancrazio Limina, ha presentato il programma culturale e spirituale, per l’anno sociale in corso.

Le iniziative culturali territoriali, esenti da scopi di lucro, saranno rivolte con particolare dedizione alle donne ed alle famiglie, sulla scia delle tracce di riflessione indicate dalla Presidenza nazionale per l’anno sociale in corso.

