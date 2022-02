Impresa della Fiorentina in 10! Milenkovic stende l’Atalanta al 93′, viola in semifinale

Impresa della Fiorentina in 10! Milenkovic stende l’Atalanta al 93′, viola in semifinaleA Gasperini non bastano i gol di Zappacosta e Boga. Viola qualificati grazie alla doppietta di Piatek e alla rete del difensore all’ultimo assalto, con la squadra in inferiorità numerica per l’espulsione di Quarta continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 10 Febbraio 2022.

Impresa della Fiorentina in 10! Milenkovic stende l’Atalanta al 93′, viola in semifinaleA Gasperini non bastano i gol di Zappacosta e Boga. Viola qualificati grazie alla doppietta di Piatek e alla rete del difensore all’ultimo assalto, con la squadra in inferiorità numerica per l’espulsione di Quarta

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA