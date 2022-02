La Parigi di Gigio è… in periferia. Uniche tentazioni? Pizza e tiramisù

La Parigi di Gigio è… in periferia. Uniche tentazioni pizza e tiramisùDonnarumma non è un habitué di locali notturni né un festaiolo. La sua è una vita molto focalizzata sul lavoro. Ha un cugino come autista continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 10 Febbraio 2022.

La Parigi di Gigio è… in periferia. Uniche tentazioni pizza e tiramisùDonnarumma non è un habitué di locali notturni né un festaiolo. La sua è una vita molto focalizzata sul lavoro. Ha un cugino come autista

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA