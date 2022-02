Visintin fantastico bronzo nello snowboardcross: la medaglia di una vita

La Redazione24

giovedì 10 Febbraio 2022.

Visintin fantastico bronzo nello snowboardcross: la medaglia di una vitaIl meranese domina fino alla finale, poi va in rimonta e conquista il primo podio maschile italiano nella specialità. Bravo Leoni, eliminato in semifinale. Paura per Ferrari

