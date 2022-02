Che impresa in 10! Milenkovic stende l’Atalanta al 93′, Fiorentina in semifinale contro la Juve

La Redazione24

,

venerdì 11 Febbraio 2022.

Che impresa in 10! Milenkovic stende l’Atalanta al 93′, Fiorentina in semifinale contro la JuveA Gasperini non bastano i gol di Zappacosta e Boga. Viola qualificati grazie alla doppietta di Piatek e alla rete del difensore all’ultimo assalto, con la squadra in inferiorità numerica per l’espulsione di Quarta

