Delusione superG: ecco perché non è stato il giorno delle azzurre

Delusione superG: ecco perché non è stato il giorno delle azzurreDopo aver vinto sei gare su sette in superG in Coppa del Mondo, l’Italia resta senza medaglie nella prova dei Giochi: il nostro inviato a Pechino Simone Battaggia spiega le ragioni del deludente risultato. continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 11 Febbraio 2022.

