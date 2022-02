Dribbling, gol e assist: ecco perché Theo è fra i terzini top anche in Europa

Dribbling, gol e assist: ecco perché Theo è fra i terzini top anche in EuropaIn Italia lo supera in alcuni parametri solo Gosens, nei principali tornei continentali fa meglio soltanto Davies (Bayern). E fra gli esterni sinistri è sul podio anche per valore del cartellino…

La Redazione24

,

venerdì 11 Febbraio 2022.

