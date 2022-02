Dusan organizza il ritorno a Firenze: “Una gara come le altre… Non vedo il problema”

La Redazione24

venerdì 11 Febbraio 2022.

Dusan organizza il ritorno a Firenze: “Una gara come le altre… Non vedo il problema”L’attaccante della Juve: “Siamo qui a giocare a calcio, penso solo a vincere, altre cose non mi interessano”

