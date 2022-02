Dybala, Traorè e poi l’azione da urlo di Vlahovic: Juve-Sassuolo in 1 minuto

La Redazione24

,

venerdì 11 Febbraio 2022.

Dybala, Traorè e poi l’azione da urlo di Vlahovic: Juve-Sassuolo in 1 minutoAllo Stadium bianconeri in vantaggio dopo soli 3’ grazie a una rete di Dybala, il Sassuolo trova la rete del pari con Traoré, ma all’89’ Vlahovic la risolve con una conclusione deviata da Tressoldi che beffa Pegolo. Per la Juve sarà semifinale di Coppa Italia con la Fiorentina. Guarda gli scatti della partita

