Rabbia Atalanta, Gasp non parla. Marino: “Gol di Milenkovic da annullare. E i rigori…”

Rabbia Atalanta, Gasp non parla. Marino: “Gol di Milenkovic da annullare. E i rigori…”Con il tecnico in silenzio, è il d.g. a protestare: “Demiral mi ha detto che non c’era il fallo da cui è nata la punizione, poi non vedere un fuorigioco del genere per me è un errore grave. Con noi succede troppo […]

La Redazione24

,

venerdì 11 Febbraio 2022.

Rabbia Atalanta, Gasp non parla. Marino: “Gol di Milenkovic da annullare. E i rigori…”Con il tecnico in silenzio, è il d.g. a protestare: “Demiral mi ha detto che non c’era il fallo da cui è nata la punizione, poi non vedere un fuorigioco del genere per me è un errore grave. Con noi succede troppo spesso”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA