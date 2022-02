Ufficiale il rinnovo di Theo. “Mi volevano altre squadre, ma ho sempre pensato al Milan”

La Redazione24

venerdì 11 Febbraio 2022.

Ufficiale il rinnovo di Theo. “Mi volevano altre squadre, ma ho sempre pensato al Milan”Il difensore francese ha firmato il contratto che lo legherà al club rossonero fino al 2026. “Pioli mi ha migliorato in ogni cosa, come persona e come giocatore”

