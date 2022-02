Colpo Cremonese a Cittadella ed è in vetta. Monza e Parma a valanga

Serie B, colpo Cremonese a Cittadella: è in vetta. Monza e Parma a valangaLa squadra di Pecchia vince in trasferta e, raggiunge in testa alla classifica il Pisa (fermato dalla Ternana) e il Lecce che però ha una partita in meno continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 12 Febbraio 2022.

