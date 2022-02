Dzeko risponde a Insigne, Napoli e Inter non si fanno male. E il Milan vede il sorpasso

Dzeko risponde a Insigne, Napoli e Inter non si fanno male. E il Milan vede il sorpassoUn punto e un tempo a testa: apre l’azzurro su rigore, Edin risponde a inizio ripresa. Battendo domani la Samp i rossoneri andrebbero in testa, pur con un match in più dei cugini continua a leggere su La Gazzetta […]

La Redazione24

,

sabato 12 Febbraio 2022.

Dzeko risponde a Insigne, Napoli e Inter non si fanno male. E il Milan vede il sorpassoUn punto e un tempo a testa: apre l’azzurro su rigore, Edin risponde a inizio ripresa. Battendo domani la Samp i rossoneri andrebbero in testa, pur con un match in più dei cugini

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA