Goggia, prova superata: “Orgogliosa di essere qui. Ora devo costruire la discesa”

Goggia, prova superata: “Orgogliosa di essere qui. Ora devo costruire la discesa” Sofia dodicesima in prova dopo l’infortunio di Cortina: “Sento un po’ di dolore ogni tanto. Per me però i Giochi olimpici sono tutto, sono il luogo in cui voglio essere per raggiungere i miei sogni di bambina” continua a leggere su La Gazzetta […]

La Redazione24

,

sabato 12 Febbraio 2022.

Goggia, prova superata: “Orgogliosa di essere qui. Ora devo costruire la discesa” Sofia dodicesima in prova dopo l’infortunio di Cortina: “Sento un po’ di dolore ogni tanto. Per me però i Giochi olimpici sono tutto, sono il luogo in cui voglio essere per raggiungere i miei sogni di bambina”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA