Insigne: “A Napoli non mi hanno compreso al 100%. E per l’addio di Totti ho pianto”

sabato 12 Febbraio 2022.

Insigne: “A Napoli non mi hanno compreso al 100%. E per l’addio di Totti ho pianto” L’azzurro si è raccontato in una lunga intervista a Undici: “Il più grande pregiudizio nei miei confronti è stato quello dell’altezza. Gli allenatori che ho avuto? Zeman il primo a credere in me, Spalletti ci ha restituito consapevolezza nella nostra forza”

