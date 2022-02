Calcio U17 e U15 Femminile, al via i campionati regionali

Sono ormai diversi anni che il Football Club Crotone ha deciso di puntare anche sul calcio femminile

Crotone,

domenica 13 Febbraio 2022.

Il calcio femminile èin costante crescita in tutto il Paese, non solo costituendo la prima squadra ma ponendo anche le basi per il settore giovanile, con le formazioni under che nelle prossime settimane saranno impegnate nei rispettivi campionati o che hanno già dato il via alla propria stagione sportiva, finalmente ripartita dopo la sosta forzata causa Covid.

In particolar modo la formazione Under 17 sarà impegnata nel campionato regionale in un mini torneo che vede ai nastri di partenza anche Catanzaro, Cosenza e Reggina. L’esordio stagionale è in programma mercoledì prossimo in casa delle atlete giallorosse. Le squalette, oggi allenate da Maria Teresa Greco, hanno chiuso la scorsa stagione aggiudicandosi un torneo disputato a Recanati guidate in panchina da Mimì De Miglio, attuale responsabile del settore femminile rossoblù.

Stessa allenatrice anche per l’Under 15, altro campionato pronto al via: le rossoblù, prima dello stop causato dalla pandemia lo scorso anno, si erano aggiudicate per due anni consecutivi il campionato regionale. Le squalette (nella foto) hanno già iniziato la fase regionale nei giorni scorsi battendo per 8-3 la Vibonese. Nel girone delle rossoblù ci sono, oltre alla Vibonese, anche Catanzaro, Cosenza e Reggina.

La società segue con grande attenzione le giovani atlete pitagoriche, che rappresentano il serbatoio della prima squadra e non a caso oggi, a disposizione di mister Carlo Cimicata, ci sono diverse ragazze che negli anni passati hanno patto parte delle formazioni giovanili.

