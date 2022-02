Gigante uomini: Odermatt vola, de Aliprandini in corsa per le medaglie

Gigante uomini: Odermatt vola, de Aliprandini in corsa per le medaglieMiglior tempo per lo svizzero davanti a Faivre e Kristoffersen. L’azzurro sesto a 49 centesimi continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

domenica 13 Febbraio 2022.

