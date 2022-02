Pisoni: “Snowboard, obiettivo centrato. E a Milano-Cortina…”

La Redazione24

,

domenica 13 Febbraio 2022.

Pisoni: “Snowboard, obiettivo centrato. E a Milano-Cortina…”Il direttore tecnico: “Due medaglie, due squadre in finale del team event. Resta l’amaro in bocca per l’argento di Fischnaller, ma continuerà fino a Cortina…”

