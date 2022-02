Uno, dieci, cento: Leao dà i numeri. È lui il passepartout del Milan

Uno, dieci, cento: Leao dà i numeri. È lui il passepartout del MilanPrimo posto e decima rete stagionale alla 100esima presenza in rossonero. Per la quarta volta in questo campionato, è stato il portoghese a sbloccare il risultato continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

domenica 13 Febbraio 2022.

